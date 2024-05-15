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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüpheli E.Ö'nün adresinde yapılan aramada, 2 bin 751 sentetik ecza hap, 2 tabanca, av tüfeği ve bir miktar kokain ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 bin 751 sentetik ecza hap, 2 tabanca, av tüfeği ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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