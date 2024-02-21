Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda M.E.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ile yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.