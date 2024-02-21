Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, M.E.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalarda M.E.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilogram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ile yasa dışı faaliyetlerde kullanılan malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.