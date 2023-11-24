Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda B.Y'nin (20) uyuşturucu madde temin ettiği bilgisi üzerine "Nina" narkotik köpeğinin de katıldığı çalışmada şüphelinin üst ve adresinde yapılan aramada 505,35 gram esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.