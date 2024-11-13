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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

S.B'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2,20 gram metanfetamin, 5,29 gram kubar esrar, 43 sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda S.B. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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