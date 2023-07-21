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Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 477 gram kubar esrar ve 282 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 477 gram kubar esrar ve 282 gram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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