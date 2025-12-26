Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 95 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 19 şüpheli tutuklanırken, operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 921 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 990 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, 79,83 gram kokain, 1140 sentetik ecza maddesi, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbiri uygulandı, 71'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.