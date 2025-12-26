Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 95 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 19 şüpheli tutuklanırken, operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 95 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 921 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 990 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, 79,83 gram kokain, 1140 sentetik ecza maddesi, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbiri uygulandı, 71'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular