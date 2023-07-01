Elazığ'da Üst Geçide Giren Araç Ters Döndü: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da üst geçide girdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yola düşerek ters döndü. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 23 HN 853 plakalı hafif ticari araç, üst geçide girdikten sonra kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp yan yola düşen araç ters döndü. Sürücü O.Ç. ile yanındaki K.B yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kapanan yan yol, hafif ticari aracın çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.