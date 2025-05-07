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Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze için yürüdü

Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze için yürüdü
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Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze için yürüdü Elazığ'da Fırat Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından Gazze için yürüyüş gerçekleştirildi.

Elazığ'da üniversite öğrencileri Gazze için yürüdü

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından Gazze için yürüyüş gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Fırat Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından yürüyüş düzenlendi. Kampüs içerisinde bulunan Murad Cami önünde başlayan yürüyüş, tekbir ve sloganlar ile 50. Yıl Parkında son buldu.

Yürüyüş hakkında bilgi veren öğrencilerden Zeki Kaya Alp, "2 Mayıs 2025 gecesi 150 günü aşkın süre boyunca türlü siyasi ve bürokratik engellemelerle İstanbul'da bekletildikten sonra Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan vicdan gemisi, uluslararası sularda bulunduğu esnada Siyonist İsrail tarafından dron saldırısına uğramıştır. 2010 yılında Mavi Marmara Gemisine düzenlenen saldırıda 10 vatandaşımız şehit edilmiş, uluslararası hukuk açıkça çiğnenmiştir. Bugün aynı zihniyetle tekrar sahneye çıkmış ve yine insanlık suskun kalmıştır. Arada geçen 15 yılda değişen tek şey, İsrail'in cürretkarlığının boyutudur. Biliyoruz ki suç cezasız kalırsa zalim daha büyüğünü yapar. Tıpkı bugün olduğu gibi. Silahsız, sivil ve tamamıyla insani yardım amacı taşıyan bu gemiye yönelik saldırı bir savaş suçudur. Bu saldırı sadece yardım gönüllülerine değil, ümmetin iradesine, insanın vicdanına ve İslam dayanışmasına karşı yapılmış bir meydan okumadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel
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