Elazığ'da Uluslararası eTwinning Projesi Tamamlandı: Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler

Elazığ'ın Keban ilçesinde Dijital Dünyadaki Küçük Gezginler (Little Travelers in the Digital World) adlı uluslararası eTwinning projesi tamamlandı.

Türkiye'den 9, Azerbaycan'dan ve Yunanistan'dan 2'şer öğretmenin katılımıyla yürütülen proje, 7-12 yaş arası öğrencileri kapsayan geniş bir dijital eğitim platformunu kapsıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun şekilde, "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan projede, öğrencilerin hem milli kültürel değerleri tanıması hem de dijital becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilen dijital sınıf içi deneyimler ve yapay zeka etkinlikleri, öğrencilere yenilikçi bir öğrenme ortamı sundu.

Proje yürütücüsü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Ebru Aktaş, proje kapsamında öğrencilerin metaverse ve stem etkinlikleriyle sanal evren, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlayışını geliştirmelerine imkan sağlandığını belirtti.

Proje ile hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Aktaş, "Kültürel miras ile dijital dünyanın buluştuğu bu örnek proje, gelecekteki eğitim uygulamalarına ilham olacak nitelikte tamamlanmıştır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ise projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.