Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Gürzay, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Karakoçan-Kiğı kara yolu, Karaoğlan Deresi mevkisinde meydana geldi. İsmet Gürzay idaresindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araç sürücüsü İsmet Gürzay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.