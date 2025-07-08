Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Gürzay hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücünün cansız bedenini buldu.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Gürzay, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Karakoçan-Kiğı kara yolu, Karaoğlan Deresi mevkisinde meydana geldi. İsmet Gürzay idaresindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araç sürücüsü İsmet Gürzay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.