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Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Okulları Açıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz yaz okulları açıldı. 7-16 yaş grubu çocuklar kick-boks, voleybol, okçuluk ve masa tenisi gibi branşlarda eğitim alıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz yaz okulları açıldı.

Keban Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yaz spor okullarında, 7-16 yaş grubu çocuklar kick-boks, voleybol, okçuluk ve masa tenisi gibi branşlarda eğitim alıyor, antrenman yapıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, branşlarında derecesi bulunan uzman eğitimciler eşliğinde çocukların farklı branşlarda antrenmanlara başladığını belirterek, kayıtların sürdüğünü, tüm çocukları ücretsiz kurslara beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Voleybol Gençlik Elazığ Keban Spor Spor Güncel Haberler

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