Elazığ'da Üç Tekerlekli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Üç Tekerlekli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Elazığ'da Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı'nda üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile 23 ER 001 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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