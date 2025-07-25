Elazığ'da Üç Tekerlekli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Elazığ'da Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı'nda üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile 23 ER 001 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel