Elazığ'da Tuz Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı
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Elazığ'da meydana gelen kazada virajı alamayan tuz yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü kupa içerisinde sıkıştı ancak ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da virajı alamayan tuz yüklü tır devrildi. Kazada ortalık beyaza bürünürken kupa içerisinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkartıldı.
Kaza, Keban-Ağın ilçe karayolu Fırat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan 49 AG 698 plakalı tuz yüklü tır devrildi. Kazada, ortalık adeta beyaza bürünürken kupa içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kupa içerisinden sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, şarampole yayılan tonlarca tuzun toplanması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ