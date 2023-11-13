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Elazığ'da Tuz Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Elazığ'da meydana gelen kazada virajı alamayan tuz yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü kupa içerisinde sıkıştı ancak ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.