Elazığ'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonu: 53 bin dal makaron ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, geçersiz bandrollü ve bandrolsüz toplamda 53 bin dal makaron ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplamda 53 bin dal makaron ele geçirilirken, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, şüpheli N.D.'nin iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 53 bin adet bandrolsüz ve geçersiz boş makaron, 7 bin 40 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin 750 gram geçersiz bandrollü nargile tütünü ve 4 adet tütün doldurma makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ