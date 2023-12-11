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Elazığ'da Turşu Bidonunda 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

11 Aralık 2023 12:46 Son Güncelleme: 12:48 Abone Ol

Elazığ'da yapılan bir operasyonda, bir araçta bulunan turşu bidonunda gizlenmiş 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.