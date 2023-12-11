Elazığ'da Turşu Bidonunda 100 Gram Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'da yapılan bir operasyonda, bir araçta bulunan turşu bidonunda gizlenmiş 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da bir araçtaki turşu bidonunda 100 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucu H.B'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, turşu bidonuna gizlenmiş 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.