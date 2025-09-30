Elazığ'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü Konferans Salonunda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından sunum yapılan toplantıya, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.