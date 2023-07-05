Elazığ'da tren yolundan karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve çocuğa tren çarptı. Çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da trenin çarptığı kadın ve çocuk yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve çocuğa tren çarptı.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Polis Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ö.E.K. ile F.G.'ye Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu. Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Öte yandan trenin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.