Elazığ'da trenin çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da trenin çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Polis Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya ile F.G.'ye Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu. Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.