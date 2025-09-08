Elazığ'da Tren Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Haberler

Elazığ'da bir yolcu treni, Yünlücü köyü mevkisindeki hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsünü yaraladı. Yaralı sürücü, AFAD ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da trenin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yünlücü köyü mevkisindeki hemzemin geçitte yolcu treni kamyonete çarptı.

Kazada sürüklenen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Afad, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sıkıştığı araçtan AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
