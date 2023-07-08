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Elazığ'da traktöre arkadan çarpan araçta 4 kişi yaralandı

Elazığ'da traktöre arkadan çarpan araçta 4 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, traktöre arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'da, traktöre arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hankendi mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki sürücü ile S.K., A.K. ve E.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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