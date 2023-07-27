Elazığ'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Karataşlık Mahallesi'nde Müstak İkinci'nin (88) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan İkinci, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkinci'nin cesedi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel