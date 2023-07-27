Elazığ'da traktör kazası: 88 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 88 yaşındaki Müstak İkinci hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak jandarmanın çalışması sürüyor.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Müstak İkinci (88) yaşamını yitirdi.

Kaza, Ağın ilçesi Karataşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen sürücüsü Müstak İkinci'nin kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan İkinci, için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İkinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Görevliler tarafından ambulansa alınan İkinci'nin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İkinci'nin cansız bedeni buradaki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Kazayla ilgili olarak jandarmanın çalışması sürüyor. (DHA)