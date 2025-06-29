Elazığ'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen kazada traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sivrice kara yolu üzerindeki Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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