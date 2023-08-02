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Elazığ'da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı

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Elazığ'da bir trafo bomba gibi patladı. Patlama sonrası oluşan kıvılcımlar nedeni ile otluk alan ile ağaçlar alev aldı. Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgenin elektriğini sağlayan trafo, bomba gibi patladı. Olayın ardından etrafa sıçrayan kıvılcımlar otluk alan ile ağaçlar alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı

ELAZIĞ Elazığ'da bir trafo bomba gibi patladı. Patlama sonrası oluşan kıvılcımlar nedeni ile otluk alan ile ağaçlar alev aldı.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yeşilkent Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgenin elektriğini sağlayan trafo, bomba gibi patladı. Olayın ardından etrafa sıçrayan kıvılcımlar otluk alan ile ağaçlar alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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