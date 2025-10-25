Elazığ'da Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Elazığ'da kontrolden çıkan bir otomobilin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü Nusret Barut, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip hafif ticari araç ve otomobille çarpıştığı kazada yaralılar arasında yer alan ve durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Nusret Barut (57), tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Barut'un cenazesi otopsi için hastane morguna konulurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel