Elazığ'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda meydana geldi. D.A. idaresindeki 34 ECJ 422 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 23 AAP 077 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki D.A., E.K. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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