Elazığ'da Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ-Keban kara yolunda bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki D.E.'nin ve ağır yaralı S.D.'nin hastanede kurtarılamadığını bildirdi.
Elazığ- Keban kara yolunda, henüz sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan D.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan S.D. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel