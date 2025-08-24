Elazığ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 30 yaşındaki Kader T. hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Kader T'nin (30) kullandığı 23 AFT 344 plakalı motosiklet, Elazığ- Malatya kara yolunun Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde F.K. idaresindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kader T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.