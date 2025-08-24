Elazığ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Elazığ-Malatya kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 30 yaşındaki Kader T. hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kader T'nin (30) kullandığı 23 AFT 344 plakalı motosiklet, Elazığ- Malatya kara yolunun Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde F.K. idaresindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kader T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel