Elazığ'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Elazığ'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.Ç. idaresindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde E.O. yönetimindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.O. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.O.Y. yaralandı.

Yaralılar Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin yola giren hafif ticari araçla çarpışması ve motosiklettekilerin yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.