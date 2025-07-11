Elazığ'da Trafik Kazası: Beyza Menek Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trafik Kazası: Beyza Menek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Beyza Menek hayatını kaybetti. Sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtiliyor ve polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beyza Menek (22), hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobili terk edip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Menek'e çarptı. Menek yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Menek, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Menek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazanın ardından sürücünün, otomobilini yaklaşık 100 metre uzaklıkta terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den silah bırakmaya ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.