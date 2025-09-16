Elazığ'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Elazığ'da bir minibüs, şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.
S.Y. yönetimindeki 23 ADM 633 plakalı minibüs, Mustafapaşa Mahallesi Orduevi Kavşağı'nda Elazığ Belediyesine ait G.E. idaresindeki 23 AFH 643 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel