Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
O.A'nın kullandığı 34 KK 9539 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolu Elmalı köyü mevkisinde D.E. yönetimindeki 23 AFA 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.