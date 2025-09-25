Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Elazığ'da Güney Çevre Yolu'ndaki Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilin sürücülerinin kimliği bilinmiyor. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DZ 885 plakalı otomobil ile 65 ACP 908 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel