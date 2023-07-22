Elazığ'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında S.Ç. idaresindeki bir otomobil ile H.E'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.