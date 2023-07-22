Elazığ'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında S.Ç. idaresindeki bir otomobil ile H.E'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada biri bebek 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 44 ADR 149 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Yemişlik Kavşağı yakınlarında, H.E'nin kullandığı 23 EK 763 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri bebek 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel