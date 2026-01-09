Haberler

Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Elazığ'da hafif ticari aracın buzlu yolda aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yurtbaşı beldesi yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç, buzlanmanın etkili olduğu yolda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğini deviren hafif ticari araç, karşı şeride geçerek durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
