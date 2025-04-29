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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Tır ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 13 DE 113 plakalı tır, Malatya Caddesi Misland kavşağında 34 HAR 686 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile SUV tipi araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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