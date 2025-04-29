Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Tır ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 13 DE 113 plakalı tır, Malatya Caddesi Misland kavşağında 34 HAR 686 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile SUV tipi araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel