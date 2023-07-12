Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 34 LJ 7353 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 23 HY 198 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.