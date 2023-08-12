Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı ve bir araç 30 metre sürüklenerek bir dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da trafik kazası... 30 metre sürüklenen araç dükkana daldı

ELAZIĞ - Elazığ'da, iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasından bir araç 30 metre sürüklenerek bir dükkana girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Santral Caddesi üzerinden bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 23 ET 611 ile 06 DNH 538 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç yaklaşık 30 metre sürüklenerek bir dükkana daldı. Kazada iki sürücüde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.