Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

ELAZIĞ'da çarpışan iki araçtan otomobil, savrularak park halindeki 2 araç ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 DF 459 plakalı otomobil, E.K. idaresindeki 34 GJB 203 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra cadde üzerindeki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkini inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,