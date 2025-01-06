Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
T.G'nin kullandığı 23 ADN 464 plakalı otomobil, Güneyçevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda E.G. yönetimindeki 34 HJS 247 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel