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Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 28 EA 823 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın yolda kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Otomobil trafik Polis Kaza

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