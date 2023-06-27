Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Yiğitcan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 23 AY 303 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 23 ABH 236 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.