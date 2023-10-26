Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 35 VF 648 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel