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Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Z.Ö. yönetimindeki otomobil, C.G. tarafından kullanılan başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde Z.Ö'nün kullandığı 23 ALL 762 plakalı otomobil, C.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Ataşehir Elazığ Güncel Haberler

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