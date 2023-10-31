Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza Elazığ - Bingöl karayolunda meydana geldi. Otomobilde bulunan 2 kişi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulans hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Bingöl yönünden Elazığ'a gitmekte olan otobüs ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulans hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ