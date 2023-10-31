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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza Elazığ - Bingöl karayolunda meydana geldi. Otomobilde bulunan 2 kişi kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulans hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.