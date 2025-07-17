Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri belirlendi.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 2 kişinin B.Ç. (9) ile K.Ç. (34), yaralanan 3 kişinin ise H.İ. (47), sürücü S.Ç ve E.N.Ç. (13) olduğu öğrenildi.

Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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