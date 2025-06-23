Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 AAD 654 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı'nda 23 AFY 082 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel
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