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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.