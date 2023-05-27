Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu 42'nci kilometresinde meydana geldi. 49 AP 795 plakalı araç, 23 FK 662 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 70 yaşındaki Halil Bozan, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bozan, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ