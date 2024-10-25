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Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 AY 177 ve 23 EL 330 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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