Elazığ'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 4 Yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 AY 177 ve 23 EL 330 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,